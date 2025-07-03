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أسماء الضحايا والمفقودين في حادث غرق حفار رأس غارب

البارج البحري رأس
البارج البحري رأس غارب،فيتو
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حصلت فيتو على أسماء ضحايا حادث غرق البارج البحري بمنطقة جبل الزيت برأس غارب

وبلغ عدد حالات الوفاة المؤكدة حتى الآن 4 حالات وفاة، من ضمن طاقم العمل البالغ عدده 30 فردًا.

والمتوفون هم:

 إبراهيم محمد حسن من محافظة قنا 

محمود محمد محمود من محافظة القاهرة

 عمر محمد شوقى من محافظة الغربية 

خالد مجدى خميس على من محافظة الإسكندرية

وتم إنقاذ 23 فردًا من الطاقم، وجارى تكثيف عمليات البحث عن 3 أفراد فى عداد المفقودين وهم:

إسلام فرحات عبد الله 

عبد العاطي حسن عبد العاطى 

 محمد البدري أبو العطا 

وذلك بواسطة عمليات المسح البحرى والجوى بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة في منظومة تكامل لاستخدام كافة الإمكانات، وجارى تقديم كافة أنواع الدعم والتواصل والمساندة لأسر المفقودين فيما بلغ عدد المصابين 8 أفراد إلى جانب عودة 15 فردًا من الناجين إلى منازلهم سالمين عقب الاطمئنان على حالتهم الصحية بعد عمليات الإنقاذ.

وأكدت وزارة البترول التزام شركة أديس المالكة للبارج بسرعة صرف التعويضات لأسر المتوفين والمفقودين وكذلك المصابين، وعلى المتابعة المستمرة حتى انتهاء كافة أعمال الإنقاذ والتعامل مع آثار الحادث. 

وشدد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية على تقديم كافة سبل الدعم والمؤازرة لأسر الشهداء والمفقودين والمصابين بالحادث الأليم.

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