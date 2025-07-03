التحريات الأولية: جهاز تكييف وراء حريق شقتين ببرج اللبيني السكني بالجيزة

يواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار حريق شب في طابقين ببرج سكني، في منطقة اللبيني بفيصل، بعد أن تمكنت قوات إطفاء مديرية أمن الجيزة من السيطرة على الحريق، والانتهاء من عمليات التبريد، للوقوف علي أسبابه.

وفرضت الأجهزة الأمنية سياجًا أمنيًّا بمحيط الحريق لمنع اقتراب المواطنين تجنبًا لإصابتهم، فيما حاصرت قوات الحماية المدنية النيران لمنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي في تكييف أحد الشقق السكنية بالطابق 12 ترتب عليه اشتعل الحريق بالشقة الذي امتدت للشقة التي تقع في الطابق 11 بالبرج السكني المكون من 12 طابقًا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق ببرج سكني بشارع اللبيني متفرع من فيصل، أمام كافيه الملك فاروق، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ مدعومة بسيارات الإسعاف تحسبًا لوجود مصابين.



وبإخطار غرفة عمليات الحماية المدنية، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى العمارات المجاورة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، وتمت عمليات التبريد للتأكد من عدم اشتعال النيران مرة أخرى.



وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بها، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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