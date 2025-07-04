الجمعة 04 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غرق شاب خلال السباحة بنيل الأقصر

أثناء البحث، فيتو
أثناء البحث، فيتو

لقي شاب عشريني مصرعه غرقا في مياه نهر النيل أسفل محور اللواء سمير فرج بمحافظة الأقصر، أثناء الاستحمام هربا من حرارة الجو، وذلك تعد الحالة الثانية اليوم الجمعة.

غرق شاب بنهر النيل 

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة عن مصرع الشاب «مروان سيد مكي» 22 عاما، مقيم القرنة بالبر الغربي، لفظ أنفاسه الأخيرة في مياه نهر النيل قرب محور اللواء سمير فرج.

وتواصل قوات الإنقاذ النهري بقسم شرطة المسطحات المائية بالأقصر البحث عن جثمان الشاب الذي غرق ظهر اليوم الجمعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.


وكانت قد عثرت فرق الإنقاذ النهري على جثة الطالب النوبي سالم عبد المنعم 12 عاما، غرق في مياه ترعة الكلابية أسفل كوبرى الحبيل بالأقصر أثناء السباحة في المياه لترطيب جسده هربا من حرارة الجو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر نيل الأقصر نهر النيل مياه الاقصر غرق شاب بنهر النيل المسطحات المائية

مواد متعلقة

هربا من حرارة الجو، انتشال جثمان طالب غرق في مياه ترعة بالأقصر

كهرباء الأقصر تعلن عودة التيار الكهربائي إلى منازل إسنا بعد إصلاح عطل فني مفاجئ

انقطاع الكهرباء بشكل مفاجئ عن مركز إسنا بالأقصر، ومصدر أمني ينفي وقوع انفجار

محافظ الأقصر يعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام

الأكثر قراءة

العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار البحيرة بعد وفاة السائق

بسهم يسقط راية حمراء، لقطات من تقديم يانيك فيريرا مديرا فنيا للزمالك

التفاصيل الكاملة لمطالب سيريوس السويدي المالية نظير إعادة بيع وسام أبو علي

محظور نشره في الإعلام العربي، أمريكا تكشف عن اجتماع سري بين ترامب ووزير الدفاع السعودي

سكرتير عام الصحفيين: عماد الدين أديب مشطوب من جداول النقابة منذ 2020

تبدأ من 63 جنيهًا، سعر الفراخ اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 (آخر تحديث)

الداخلية تكشف حقيقة انتحار أسرة كاملة من أعلى كوبري في الدقهلية

سرقة أجهزة وشاشات من داخل مدرسة ثانوية بمنشأة القناطر والقبض على المتهمين

خدمات

المزيد

أسعار السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة 4 - 7 - 2025

ارتفاع أسعار الزيت اليوم الجمعة في الأسواق

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه بالأسواق اليوم الجمعة

تبدأ من 63 جنيهًا، سعر الفراخ اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

الطفلة الراقصة من شاشات الإنترنت إلى قفص المحكمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة للبركة في المال والولد والعمر

دعاء مجاب في يوم تاسوعاء، ردده الآن

تفسير حلم ركوب الطائرة في المنام وعلاقته بالخروج من حالة الصراع النفسي

المزيد
الجريدة الرسمية