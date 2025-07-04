غرق شاب خلال السباحة بنيل الأقصر

لقي شاب عشريني مصرعه غرقا في مياه نهر النيل أسفل محور اللواء سمير فرج بمحافظة الأقصر، أثناء الاستحمام هربا من حرارة الجو، وذلك تعد الحالة الثانية اليوم الجمعة.

غرق شاب بنهر النيل

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة عن مصرع الشاب «مروان سيد مكي» 22 عاما، مقيم القرنة بالبر الغربي، لفظ أنفاسه الأخيرة في مياه نهر النيل قرب محور اللواء سمير فرج.

وتواصل قوات الإنقاذ النهري بقسم شرطة المسطحات المائية بالأقصر البحث عن جثمان الشاب الذي غرق ظهر اليوم الجمعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.



وكانت قد عثرت فرق الإنقاذ النهري على جثة الطالب النوبي سالم عبد المنعم 12 عاما، غرق في مياه ترعة الكلابية أسفل كوبرى الحبيل بالأقصر أثناء السباحة في المياه لترطيب جسده هربا من حرارة الجو.

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