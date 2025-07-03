مصابون وتلفيات في دهس تريلا لـ 6 سيارات ملاكي وأجرة بدائري المعادي (صور)

يشهد الطريق السريع بالقطامية بالقرب من أبراج سما زحام مروري بسبب وقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل تريلا بـ 6 سيارات ملاكي وأجرة، بالطريق السريع بالقطامية بدائري المعادي، أسفر عن وقوع مصابين جاري نقلهم للمستشفيات.

كما تواصل الخدمات المرورية إجراء تحويل مروري لتنظيم حركة المراقبة وإغلاق الطرق السريع وفرض كردون أمني بمحيط الحادث ورفع آثار وسحب السيارات عبر أوناش المرور لتسيير الحركة المرورية.

ويقوم رجال البحث الجنائي بالفحص للوقوف على ملابسات الحادث.

وأشارت التحريات الأولية أن السيارة التريلا كانت تسير بسرعة زائدة على الطريق، ما أدى إلى فقدان السيطرة واصطدامها بعدة سيارات، مما أسفر عن تهشم كامل لعدد من السيارات الملاكي.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم تريلا بـ6 سيارات بطريق القطامية وتم الدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإسعاف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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