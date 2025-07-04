السبت 05 يوليو 2025
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حوادث

حريق يلتهم شقة سكنية فى أبو النمرس

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية  إثر إنفجار أنبوبة توتجاز في منطقة أبو النمرس، دون وقوع أى إصابات.

 

حريق شقة بأبو النمرس

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بإحدى العقارات بدائرة مركز شرطة  أبو النمرس،  وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وبالفحص تبين إنفجار أنبوبة بوتجاز وراء اشتعال النيران داخل الشقة بمنطقة  أبو النمرس.

 

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.

 

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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