بسبب تسريب أنبوبة بوتجاز، الاستعلام عن الحالة الصحية لـ3 مصابين في حريق منزل بالعياط

أمرت نيابة الجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 3 أشخاص أصيبوا بحروق إثر انفجار أنبوبة داخل منزل بجوار مسجد الحاج حسين بمركز العياط التابعة لمحافظة الجيزة.

نشوب حريق في منزل بالعياط

تعود البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتبين نشب حريق نتيجة انفجار أنبوبة داخل منزل بالعياط، أسفر عن إصابة 3 أشخاص بحروق.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لتباشر جهات التحقيق المختصة التحقيقات حول الحادث وكشف ملابساته ومعرفة أسبابه.

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