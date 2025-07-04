الجمعة 04 يوليو 2025
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حوادث

المعمل الجنائي يعاين مطعما شهيرا بالتجمع الخامس اندلع به حريق لحصر الخسائر

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

انتقل رجال المعمل الجنائي بمديرية أمن القاهرة لموقع حريق مطعم شهير بشارع الـ90 بــمنطقة التجمع الخامس، لحصر الخسائر والأسباب التي أدت إلى اشتعال النيران داخل المطعم.

 

كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة نجحت في إخماد حريق نشب داخل مطعم شهير بشارع الـ90 بـمنطقة التجمع الخامس، دون وقوع أي إصابات.


حريق مطعم شهير بالتجمع الخامس

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم شهير بشارع الـ90 بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل مطعم شهير بشارع الـ90 بمنطقة التجمع الخامس شرق محافظة القاهرة.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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