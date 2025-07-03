الخميس 03 يوليو 2025
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حوادث

الداخلية تكشف حقيقة محاولة طالبة بالثانوية العامة إنهاء حياتها بالعمرانية

وزارة الداخلية، فيتو
وزارة الداخلية، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية  حقيقة منشور تم تداوله عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء القائمة بالنشر بالإقدام على الانتحار في منطقة العمرانية

 

حيث رصدت وزارة الداخلية منشورا تم تداوله عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء القائمة بالنشر بالإقدام على الانتحار. 


وبالفحص تم تحديد مستخدمة الحساب (طالبة بالصف الثالث الثانوى – مقيمة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة)، تم التقابل معها بصحبة والدها وبسؤالها أقرت بقيامها بحذف المنشور عقب نشره.

 

وأضافت أنها قامت بنشره لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب امتحانات الثانوية العامة، وأيد والدها ذات الأقوال وتعهد بحسن رعايتها.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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إدعاء طالبة بالإقدام على الإنتحار بالعمرانية إدعاء طالبة بالإقدام على الإنتحار العمرانية وزارة الداخلية منطقة العمرانية

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