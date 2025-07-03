مطالب الفنانة زينة في واقعة تعرض طفليها لهجوم كلب شرس بالشيخ زايد

تقدم محامي الفنانة زينة، المستشار عاصم قنديل، بطلبين إلى المحقق المختص بنظر واقعة تعدي كلب شرس يملكه طفل على ابنيها عز الدين وزين الدين أحمد عز.

وطلب محامي زينة إقامة دعوى مدنية بمبلغ 100 ألف جنيه كتعويض مؤقت عن الأضرار الأدبية والمادية والمعنوية التي لحقت بالشاكية وطفليها.



والطلب الثاني للحصول على صورة رسمية من أوراق القضية والمستندات المرفقة.

محامي أسرة الطفل المتهم بالاعتداء على توأمي زينة يكشف تفاصيل الواقعة

وعلى جانب آخر كان قد كشف المحامي محمد صلاح، دفاع أسرة الطفل المتهم في واقعة ابني الفنانة زينة، تفاصيل الحادث الذي شهدته أحد الكمباوندات السكنية الشيخ زايد، مشيرًا إلى أن الواقعة بدأت خلال لعب مجموعة من الأطفال داخل ملعب خاص بالكمباوند، وكان برفقتهم كلب من فصيلة "جولدن" صغير الحجم.

وأوضح "صلاح"، أن ابني الفنانة زينة انضما إلى الأطفال داخل الملعب، وشاركا في اللعب مع الكلب، إلا أن أحدهم -وهو نجل الفنانة- تعرض للسقوط أثناء الجري، مما أسفر عن إصابته إصابة طفيفة.

وأشار المحامي إلى أن أسرة الطفل فوجئت لاحقًا بتحرير محضر ضد نجلهم، مما دفعهم إلى تحرير محضر ضد الفنانة، وبعد ذلك بدأت إرسال وسطاء بغرض التوصل إلى تسوية ودية.

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