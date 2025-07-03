الخميس 03 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مطالب الفنانة زينة في واقعة تعرض طفليها لهجوم كلب شرس بالشيخ زايد

مطالب محامي الفنانة
مطالب محامي الفنانة زينة في واقعة الكلب، فيتو

تقدم  محامي الفنانة زينة، المستشار عاصم قنديل، بطلبين إلى المحقق المختص بنظر واقعة تعدي كلب شرس يملكه طفل على ابنيها عز الدين وزين الدين أحمد عز.

وطلب محامي زينة إقامة دعوى مدنية بمبلغ 100 ألف جنيه كتعويض مؤقت عن الأضرار الأدبية والمادية والمعنوية التي لحقت بالشاكية وطفليها.


والطلب الثاني للحصول على صورة رسمية من أوراق القضية والمستندات المرفقة.

 

محامي أسرة الطفل المتهم بالاعتداء على توأمي زينة يكشف تفاصيل الواقعة

وعلى جانب آخر كان قد كشف المحامي محمد صلاح، دفاع أسرة الطفل المتهم في واقعة ابني الفنانة زينة، تفاصيل الحادث الذي شهدته أحد الكمباوندات السكنية الشيخ زايد، مشيرًا إلى أن الواقعة بدأت خلال لعب مجموعة من الأطفال داخل ملعب خاص بالكمباوند، وكان برفقتهم كلب من فصيلة "جولدن" صغير الحجم.

وأوضح "صلاح"، أن ابني الفنانة زينة انضما إلى الأطفال داخل الملعب، وشاركا في اللعب مع الكلب، إلا أن أحدهم -وهو نجل الفنانة- تعرض للسقوط أثناء الجري، مما أسفر عن إصابته إصابة طفيفة.

 

وأشار المحامي إلى أن أسرة الطفل فوجئت لاحقًا بتحرير محضر ضد نجلهم، مما دفعهم إلى تحرير محضر ضد الفنانة، وبعد ذلك بدأت إرسال وسطاء بغرض التوصل إلى تسوية ودية.

أبرز المعلومات عن خدمات النيابة العامة الإلكترونية وخطوات دفع الطلب

فريق بحث لكشف لغز مقتل شاب في المطرية

التحريات الأولية تكشف سبب حريق ببدروم عقار سكني في الهرم

حريق هائل في مصنع بلاستيك بأكتوبر ووقوع إصابات

ماس كهربائي وراء حريق جراج عقار سكني في القاهرة

ضبط عاطل استولى على مجوهرات ربة منزل في الجيزة

القبض على السائق المتسبب في مصرع شخص سقط عليه ونش أثناء تواجده داخل سيارته على الأوتوستراد

القبض على سائق سيارة نقل بتهمة دهس شابا بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

إخماد حريق بعقار سكني في عين شمس والمعمل الجنائي يفحص السبب

جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثة مسنة داخل شقتها بالجيزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنانة زينة أبناء الفنانة زينة بمدينة الشيخ زايد

الأكثر قراءة

حريق هائل بعقار سكني مكون من 5 طوابق بحلمية الزيتون والدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة

في غياب الأم، أب ينهي حياة أولاده الثلاثة بآلة حادة بالمنيا

وصول فيريرا المدير الفني الجديد للزمالك إلى القاهرة

محمد شريف: وقعت للأهلي 5 سنوات ووسام أبو علي رقم واحد في النادي

محمد رمضان يرد على أحمد السقا بعد تعليقه على لقب "نمبر وان"

أسعار النحاس في البورصات العالمية والأسواق المحلية اليوم الأربعاء

استقرار سعر الأرز في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 2 /7/ 2025

تصريح نتنياهو يكشف الترتيبات، أهداف تسريع التطبيع لتنفيذ مشروع الممر الهندي المهدد لقناة السويس

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في البورصات العالمية والأسواق المحلية اليوم الأربعاء

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

استقرار سعر الأرز في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 2 /7/ 2025

سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 3 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 3 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الجار في المنام وعلاقته ببشرى الخير القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية