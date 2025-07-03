الخميس 03 يوليو 2025
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حوادث

معاينة النيابة تكشف سبب حريق مطعم شهير بالتجمع

حريق مطعم، فيتو
حريق مطعم، فيتو

كشفت المعاينة المبدئية لنيابة القاهرة الجديدة، سبب حريق نشب داخل مطعم شهير بشارع الـ90 بـمنطقة التجمع الخامس، دون وقوع أي إصابات.

 

وأوضحت المعاينة أن شدة الحرارة أثرت علي كابل كهربائي مما أدى للاشتعال المفاجئ داخل المطعم.

 

حريق مطعم شهير بالتجمع الخامس

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم شهير بشارع الـ90 بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل مطعم شهير بشارع الـ90 بمنطقة التجمع الخامس شرق محافظة القاهرة.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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