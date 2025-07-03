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حوادث

حريق هائل بعقار سكني مكون من 5 طوابق بحلمية الزيتون والدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة

محاولات السيطرة على
محاولات السيطرة على حريق بالزيتون، فيتو

نشب حريق هائل في عقار سكني مكون من 5 طوابق بمنطقة حلمية الزيتون، ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يُفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق داخل عقار كائن بشارع عبد الرحمن نصر، بدائرة قسم شرطة الزيتون.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده.


وأشارت التحريات الأولية، إلى أن الحريق اندلع في الطابق الثالث من العقار، بينما تكثف فرق الإطفاء جهودها لاحتواء الحريق ومنع وصوله إلى باقي الأدوار.


كما قامت القوات بفرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث حفاظًا على سلامة المواطنين، فيما بدأت الجهات المعنية بفحص كاميرات المراقبة القريبة من مكان الواقعة، وسماع أقوال الشهود للوقوف على ملابسات وأسباب الحريق.
 

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الحماية المدنية حريق حلمية الزيتون

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حريق هائل بعقار سكني مكون من 5 طوابق بحلمية الزيتون والدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة

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