القبض على عامل أطلق أعيرة نارية خلال حفل زفاف فى مطروح
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بمطروح، وتمكن رجال الأمن من ضبطه.
فيديو إطلاق أعيرة نارية بحفل زفاف بمطروح
رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بمطروح.
وبالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل - مقيم بمحافظة مطروح) وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.
وبمواجهته أقر بقيامه بذلك خلال حفل زفاف أحد أقاربه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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