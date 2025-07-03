الخميس 03 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

كلاكيت تاني مرة، إصابة شخص جراء حادث تصادم بطريق الإسماعيلية الزراعي (صور)

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

شهد طريق الإسماعيلية - الزقازيق الزراعي، للمرة الثانية على التوالى، حادث تصادم وقع بين دراجة بخارية وسيارة أدى إلى إصابة شخص. 

محافظ الإسماعيلية يوجه بتسريع وتيرة العمل في ملفات التصالح والتقنين (صور)

طلاب الثانوية العامة بالإسماعيلية يؤدون اليوم امتحاني الكيمياء والجغرافيا

ووقع الحادث بالمنطقة الواقعة بعد كوبري شعيب، ومدرسة كمال بدران، في اتجاه الإسماعيلية. 

وقوع حادث تصادم 

وكان فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية، تلقى بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية تحمل لوحات “ط ن ج 6748” وسيارة مجهولة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم التعامل الفوري مع المصاب.

 

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

معلومات حول المصاب 

وتبين أن المصاب يُدعى محمد حسين محمد حسين، يبلغ من العمر 28 عامًا، ويقيم بمركز أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية. وقد أسفر الحادث عن إصابته بـ اشتباه نزيف بالمخ، واشتباه نزيف داخلي بالصدر، بالإضافة إلى كسر مضاعف في الساق اليمنى.

وتم نقل المصاب على وجه السرعة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم، وسط متابعة طبية دقيقة نظرًا لخطورة حالته.

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

من جانبها، بدأت الجهات الأمنية في حصر بيانات الحادث والتحري عن السيارة المجهولة المتسببة في التصادم، فيما تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظة الإسماعيلية حادث تصادم بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي

مواد متعلقة

طلاب الثانوية العامة بالإسماعيلية يؤدون اليوم امتحاني الكيمياء والجغرافيا

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالإسماعيلية (صور)

محافظ الإسماعيلية يوجه بتسريع وتيرة العمل في ملفات التصالح والتقنين (صور)

أكرم جلال يوجِّه بتكثيف المتابعة الميدانية لتطوير نظم الري بأراضي الإسماعيلية

مديرية الزراعة بالإسماعيلية تتابع أداء الجمعيات التابعة بالقصاصين

الأكثر قراءة

شاهد، موقع حادث تحطم سيارة نجم ليفربول ديوجو جوتا

بعد زيادة حوادث الموت على الطرق، ساويرس يوجه رسالة مهمة لوزير الداخلية

بعد موافقة النواب، ضوابط زيادة الأجرة الشهرية بقانون الإيجار القديم

وفاة اللاعب الفلسطيني مهند الليلي بنيران قوات الاحتلال

مصرع عبد الرحمن فيصل لاعب نادي الشمس في حادث سير

كريستو يرحل عن الأهلي رسميا

فاجعة مصرع لاعب ليفربول تهز العالم، "جوتا مات" تتصدر التريند والنشطاء: تزوج منذ 10 أيام فقط

بعد رحيله، أرقام وألقاب ديوجو جوتا مع ليفربول

خدمات

المزيد

قفزة في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 3 يوليو 2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 3-7-2025

أسعار النحاس في البورصات العالمية والأسواق المحلية اليوم الأربعاء

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز صيام عاشوراء منفردًا؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

دعاء ليلة الجمعة الثانية من شهر المحرم 1447

تفسير حلم سقوط الشعر في المنام وعلاقته بمواجهة أزمات مالية ونفسية

المزيد
الجريدة الرسمية