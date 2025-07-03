كلاكيت تاني مرة، إصابة شخص جراء حادث تصادم بطريق الإسماعيلية الزراعي (صور)

شهد طريق الإسماعيلية - الزقازيق الزراعي، للمرة الثانية على التوالى، حادث تصادم وقع بين دراجة بخارية وسيارة أدى إلى إصابة شخص.

ووقع الحادث بالمنطقة الواقعة بعد كوبري شعيب، ومدرسة كمال بدران، في اتجاه الإسماعيلية.

وقوع حادث تصادم

وكان فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية، تلقى بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية تحمل لوحات “ط ن ج 6748” وسيارة مجهولة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم التعامل الفوري مع المصاب.

جانب من الحادث، فيتو

معلومات حول المصاب

وتبين أن المصاب يُدعى محمد حسين محمد حسين، يبلغ من العمر 28 عامًا، ويقيم بمركز أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية. وقد أسفر الحادث عن إصابته بـ اشتباه نزيف بالمخ، واشتباه نزيف داخلي بالصدر، بالإضافة إلى كسر مضاعف في الساق اليمنى.

وتم نقل المصاب على وجه السرعة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم، وسط متابعة طبية دقيقة نظرًا لخطورة حالته.

جانب من الحادث، فيتو

من جانبها، بدأت الجهات الأمنية في حصر بيانات الحادث والتحري عن السيارة المجهولة المتسببة في التصادم، فيما تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها.

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