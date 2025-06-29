إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

شهد طريق أبو المطامير بمحافظة البحيرة، حادث تصادم مروع أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم ، بينهم حالتان خطيرتان نزيف بالمخ، جراء وقوع حادث تصادم “تمناية” مع سيارة ملاكي، بطريق أبو المطامير وقرية السابعة حسن علام، بنطاق محافظة البحيرة.

الدفع 5 سيارات إسعاف

تبلغت إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة، بوقوع حادث تصادم ومصابين، وتم الدفع 5 سيارات إسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

ننشر أسماء المصابين

تنشر “فيتو” أسماء المصابين هم: محمد إبراهيم عطية، 55 عاما، كسر مضاعف باليد اليمني، دنيا محمد إبراهيم، 33 عاما، نزيف بالبطن وسحجات متفرقة بالجسم، جمعة محمود محمد، 54 عاما، نزيف بالمخ، ياسين محمد حامد، 7 سنوات، كسر مضاعف بالذراعين، يوسف محمد حامد، 14 عاما، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، بثينة شحاته عبد السلام، 42 عاما، كسر بالكتف الأيمن، رويدا محمد حامد، 8 سنوات، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أشرف جلال عمر، 35، نزيف بالمخ وكسر مضاعف بالساعد الأيمن وكسر بالفخذ الأيمن، وجميعهم مقيمون مركز أبو المطامير.

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