إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم على طريق الإسماعيلية - الزقازيق الزراعي (صور)

أصيب 8 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم وقع بين 3 سيارات على طريق الإسماعيلية - الزقازيق الزراعي أمام مدرسة كمال بدران، في اتجاه مدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، ما أسفر عن توقف مؤقت في حركة المرور.

إخطار بوقوع حادث تصادم

وكان فرع هيئة إسعاف الإسماعيلية تلقى بلاغًا يفيد بوقوع تصادم بين ثلاث سيارات بالطريق المشار إليه. وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

إصابة ثمانية أشخاص جراء الحادث

وبحسب المعاينة الأولية، لحادث تصادم طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى فإن التصادم تسبب في إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم في موقع الحادث، قبل نقلهم إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

جانب من الحادث، فيتو

جانب من الحادث، فيتو

الحالة الصحية للمصابين

وذكرت مصادر طبية أن الإصابات تراوحت بين كدمات وسحجات وكسور، وتم رفع آثار الحادث من الطريق لعودة حركة السير إلى طبيعتها، وسط تواجد مكثف من رجال المرور لتسيير الحركة وتنظيم الطريق.

جانب من الحادث، فيتو

جانب من الحادث، فيتو

جانب من الحادث، فيتو

ومن جانبها تباشر الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث، للوقوف على أسبابه وظروف وقوعه، فيما تواصل الجهات المعنية المتابعة لحين استقرار حالة المصابين.

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