الأربعاء 02 يوليو 2025
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حوادث

انفجار كابل كهربائي، نص تقرير المعمل الجنائي بتفحم طابق أرضي بفيلا التجمع

جانب من الحريق، فيتو
جانب من الحريق، فيتو

تسلمت نيابة القاهرة الجديدة تقرير المعمل الجنائي لحريق بالطابق الأرضي بفيلا مكونة من ٣ طوابق بمنطقة المستثمرين بالتجمع الخامس، ونتج الحريق لاشتعال كابلات الكهرباء الخاصة بالفيلا، نظرًا لارتفاع درجة الحرارة، مما ساعد على سرعة الاشتعال بالطابق الأرضي من الفيلا.

 سبب الحريق انفجار كابل كهربائي رئيسي

وأكد المعمل الجنائي أن سبب الحريق انفجار كابل كهربائي رئيسي نتيجة تأثره بارتفاع درجات الحرارة وقتها؛ مما نتج عنه الحريق.

وعززت الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة علي الحريق ولعدم امتداده.

وورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس، بوجود حريق بفيلا مكونة من ٣ طوابق بمنطقة المستثمرين على محور محمد نجيب، بالتجمع الخامس.

 وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لموقع الحادث.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث.

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