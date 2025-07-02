حريق داخل عقار سكنى فى شارع فيصل

اندلع حريق هائل، مساء اليوم، داخل شقة ضمن عقار سكنى بشارع فيصل، وذلك بدائرة قسم شرطة الهرم وعلى الفورانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

حريق داخل عقار سكنى

كانت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة تلقت بلاغًا من يُفيد بتصاعد ألسنة النيران من إحدى العقارات السكنية في المنطقة، وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ والإطفاء مدعومة بالأجهزة اللازمة للتعامل مع الموقف.

حريق شارع فيصل

وبدأت فرق الإطفاء في أعمال السيطرة والتبريد والفحص الميداني للوقوف على أسباب الحريق وتقدير الخسائر المادية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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