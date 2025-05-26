صرف زينة ورجل أعمال من سراي النيابة بواقعة الاتهامات المتبادلة بينهما بالسب بسبب مشاجرة أطفالهما

أمرت نيابة أكتوبر بصرف الفنانة زينة ورجل أعمال وزوجته بواقعة الاتهامات المتبادلة بينهم بالسب والشتم بسبب مشاجرة أطفالهما داخل ملعب كرة قدم خماسي بكمبوند شهير.

وتحول ملعب كرة قدم خماسي داخل أحد الكمبوندات الراقية بمدينة الشيخ زايد إلى ساحة نزاع، بعد تعرض طفلي الفنانة زينة، التوأم زين الدين وعز الدين أحمد عز، لهجوم من كلب شرس أثناء لعبهما، وفقًا لبلاغ رسمي تقدمت به الفنانة إلى قسم شرطة الشيخ زايد ثانٍ.

وقالت زينة في محضر الشرطة إن طفليها كانا يلعبان داخل الملعب حين حضر طفل يدعى آدم، ممسكا بكلب شرس، وطلب منهما مغادرة الملعب، وعندما رفضا، أطلق الكلب عليهما، ما دفع الطفلين للهروب مذعورين، إلا أنهما سقطا خلال المطاردة، وأصيب زين الدين بسحجات في الكتف، وعز الدين بخدوش في القدم.

وأضافت زينة أنها توجهت إلى والدة الطفل لمعرفة سبب الواقعة، لكنها فوجئت - بحسب روايتها - بسيل من السباب والإهانات، ما دفعها لتحرير بلاغ رسمي.

في المقابل، تقدم والد الطفل، رجل أعمال معروف، ببلاغ مضاد اتهم فيه الفنانة زينة بمحاولة دهس نجله بسيارتها عمدًا، وملاحقته داخل الكمبوند بعد المشاجرة التي وقعت بين الأطفال، مؤكدًا أن ابنه أُصيب بكدمات في الكتف، واتهمها أيضا بالتعدي على أسرته بالسب.

أجهزة الأمن انتقلت إلى موقع الحادث فور البلاغ، وبدأت في سماع أقوال الشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على حقيقة ما جرى، وسط تبادل الاتهامات من الطرفين، في حين باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.