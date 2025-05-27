محامي أسرة الطفل المتهم بالاعتداء على توأم زينة يكشف تفاصيل الواقعة

كشف المحامي محمد صلاح، دفاع أسرة الطفل المتهم في واقعة أبناء الفنانة زينة، تفاصيل الحادث الذي شهدته إحدى الكمبوندات السكنية بمدينة الشيخ زايد، مشيرا إلى أن الواقعة بدأت خلال لعب مجموعة من الأطفال داخل ملعب خاص بالكمبوند، وكان برفقتهم كلب من فصيلة "جولدن" صغير الحجم.

وأوضح "صلاح"، أن أبناء الفنانة زينة انضموا إلى الأطفال داخل الملعب، وشاركوا في اللعب مع الكلب، إلا أن أحدهم -وهو نجل الفنانة- تعرض للسقوط أثناء الجري، مما أسفر عن إصابته إصابة طفيفة.

وأشار المحامي إلى أن أسرة الطفل فوجئت لاحقا بتحرير محضر ضد نجلهم، مما دفعهم لتحرير محضر ضد الفنانة، وبعد ذلك بدأت إرسال وسطاء بغرض التوصل إلى تسوية ودية.

تفريغ الكاميرات واستجواب الشهود

وأكد "صلاح" أن جهات التحقيق بدأت بالفعل في تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، للوقوف على حقيقة ما حدث، مضيفا أن الطفل المتهم تعرض لشتائم وإهانات غير مسبوقة، أثرت عليه نفسيا لدرجة أنه لم يتمكن من النوم منذ وقوع الحادث.

وأضاف أن هناك شهودا على الواقعة سيتم الاستماع لأقوالهم خلال التحقيقات، ما يعزز موقف موكله في القضية.

تفاصيل مشاجرة زينة ورجل أعمال

وتحول ملعب كرة قدم خماسي داخل أحد الكمبوندات الراقية بمدينة الشيخ زايد إلى ساحة نزاع، بعد تعرض طفلي الفنانة زينة، التوأم زين الدين وعز الدين أحمد عز، لهجوم من كلب شرس أثناء لعبهما، وفقًا لبلاغ رسمي تقدمت به الفنانة إلى قسم شرطة الشيخ زايد ثانٍ.

وقالت زينة في محضر الشرطة إن طفليها كانا يلعبان داخل الملعب حين حضر طفل يدعى آدم، ممسكا بكلب شرس، وطلب منهما مغادرة الملعب، وعندما رفضا، أطلق الكلب عليهما، ما دفع الطفلين للهروب مذعورين، إلا أنهما سقطا خلال المطاردة، وأصيب زين الدين بسحجات في الكتف، وعز الدين بخدوش في القدم.

وأضافت زينة أنها توجهت إلى والدة الطفل لمعرفة سبب الواقعة، لكنها فوجئت - بحسب روايتها - بسيل من السباب والإهانات، ما دفعها لتحرير بلاغ رسمي.

في المقابل، تقدم والد الطفل، رجل أعمال معروف، ببلاغ مضاد اتهم فيه الفنانة زينة بمحاولة دهس نجله بسيارتها عمدًا، وملاحقته داخل الكمبوند بعد المشاجرة التي وقعت بين الأطفال، مؤكدًا أن ابنه أُصيب بكدمات في الكتف، واتهمها أيضا بالتعدي على أسرته بالسب.

أجهزة الأمن انتقلت إلى موقع الحادث فور البلاغ، وبدأت في سماع أقوال الشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على حقيقة ما جرى، وسط تبادل الاتهامات من الطرفين، في حين باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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