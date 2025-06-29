القبض على عاطل أطلق النار على أسرته بمنشية البكاري

ألقت أجهزة البحث الجنائي بالجيزة القبض على عاطل قتل طفلته وإصابة زوجته ونجله خلال إطلاق النار عليهم أعلى سلم منشية البكاري بالطريق الدائري، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات زوجية.

جار تحرير محضر الضبط وإحالته للنيابة العامة للتحقيق معه.

وكانت قد أجرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة إطلاق أب النار على أسرته أعلى سلم منشية البكاري بالطريق الدائري، مما أسفر عن مقتل طفلته البالغة من العمر 3 سنوات، وإصابة زوجته ونجله، ولاذ المتهم بالفرار عقب ارتكاب الواقعة.



وأمرت النيابة بتشريح جثة الطفلة بمعرفة الطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير وافٍ بالصفة التشريحية تمهيدًا للتصريح بدفن الجثمان، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها وضبط المتهم الهارب.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتهم أطلق النار على زوجته وطفليه لأسباب جارٍ التحقق منها، وأودت الطلقة بحياة الطفلة، بينما أصيب الآخران بإصابات متفاوتة نُقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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