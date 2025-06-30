إخماد حريق نشب بحارة اليهود في الموسكي

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق محدود نشب داخل حارة اليهود بـمنطقة الموسكي، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

حريق بحارة اليهود بالموسكي

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بانبعاث أدخنة وتصاعد نيران من موقع داخل الحارة، وعلى الفور دفع قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين أن الحريق نشب في كمية من المخلفات القديمة خلف أحد المحال التجارية، وتمت السيطرة عليه بسرعة قبل امتداده إلى المنشآت المجاورة.

كما تم تنفيذ أعمال التبريد بنجاح، وتُجري الأجهزة المختصة حاليًا الفحص اللازم لتحديد أسباب اندلاع الحريق وملابساته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.