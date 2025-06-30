الإثنين 30 يونيو 2025
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حوادث

إخماد حريق نشب بحارة اليهود في الموسكي

حريق، فيتو
حريق، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق محدود نشب داخل حارة اليهود بـمنطقة الموسكي، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

حريق بحارة اليهود بالموسكي 

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بانبعاث أدخنة وتصاعد نيران من موقع داخل الحارة، وعلى الفور دفع قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين أن الحريق نشب في كمية من المخلفات القديمة خلف أحد المحال التجارية، وتمت السيطرة عليه بسرعة قبل امتداده إلى المنشآت المجاورة.

كما تم تنفيذ أعمال التبريد بنجاح، وتُجري الأجهزة المختصة حاليًا الفحص اللازم لتحديد أسباب اندلاع الحريق وملابساته.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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