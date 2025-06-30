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حوادث

الطابق الأرضي اتفحم، أول صور لحريق فيلا بالتجمع الخامس

جانب من حريق فيلا،فيتو
جانب من حريق فيلا،فيتو

نشب منذ قليل، حريق بالطابق الأرضي بفيلا مكونة من ٣ طوابق بمنطقة المستثمرين بالتجمع الخامس، ونتج الحريق لاشتعال كابلات الكهرباء الخاصة بالفيلا ، نظرًا لارتفاع درجة الحرارة، مما ساعد علي سرعة الاشتعال بالطابق الأرضي من الفيلا.

جانب من الحريق 
جانب من الحريق 

وعززت الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة علي الحريق ولعدم امتداده.

وورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس، بوجود حريق بفيلا مكونة من ٣ طوابق بمنطقة المستثمرين علي محور محمد نجيب، بالتجمع الخامس، وعلي الفور انتقلت قوات الأمن لموقع الحادث.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث.

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