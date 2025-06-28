انقلاب سيارة ملاكي على محور 6 أكتوبر بسبب السرعة الجنونية دون إصابات

شهد محور التجارة بمدينة 6 أكتوبر، اليوم، حادث انقلاب سيارة ملاكى كانت تسير بسرعة جنونية، ما أدى إلى تعطيل الحركة المرورية لبعض الوقت دون وقوع إصابات.

انقلاب سيارة بسبب السرعة الجنونية أعلى محور التجارة بأكتوبر

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث، وانتقلت قوة من المرور إلى مكان الواقعة، حيث تبين أن السيارة انقلبت بعد أن فقد قائدها السيطرة عليها نتيجة السرعة الزائدة.

تم رفع آثار الحادث من الطريق، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتقوم قوات البحث الجنائي بجمع التحريات والمعلومات لكشف أسباب الواقعة.

، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع وإصابة 21 شخصا فى حادث بالمنوفية

وعلي جانب آخر تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد ابو العزم مأمور مركز شرطة أشمون بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، وأسفر الحادث عن مصرع 19 من عمال اليومية وإصابة آخرين

القبض على سائق النقل المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية القبض على سائق السيارة النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن مصرع 19 من عمال اليومية بينهم أطفال وشباب، وإصابة آخرين.

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