إخماد حريق مصنع ألمونيوم في البساتين دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق اندلع داخل مصنع ألمونيوم بمنطقة البساتين، دون وقوع أي إصابات بشرية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت غرفة عمليات النجدة قدتلقت بلاغًا يفيد بوجود أدخنة كثيفة ونيران صادرة من مصنع في نطاق حي البساتين، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، حيث نجح رجال الحماية المدنية في محاصرة الحريق وإخماده بالكامل قبل امتداده للمناطق المجاورة.

كما انتقل فريق من رجال المباحث إلى موقع الحريق لإجراء المعاينة والفحص الفني، والوقوف على ملابسات الواقعة، تمهيدًا لإبلاغ النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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