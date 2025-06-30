حبس دجال بالإسكندرية بتهمة النصب على المواطنين باسم "العلاج الروحاني"

أمرت النيابة العامة، بحبس دجال مارس النصب والاحتيال على المواطنين بزعم امتلاكه قدرات روحانية تمكنه من العلاج، وتمكن من الاستيلاء على أموال ضحاياه بمدينة الإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القليوبية – بالترويج لنشاطه في مجال الدجل والشعوذة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلًا رغبة البعض في العلاج غير التقليدي لتحقيق مكاسب مادية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية، وعُثر بحوزته على هاتف محمول يحتوي على محادثات وأدلة تثبت نشاطه، إضافة إلى أدوات تُستخدم في أعمال الدجل.

وبمواجهته، أقر المتهم بنشاطه الإجرامي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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