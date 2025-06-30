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حوادث

حامل في السابع، تفاصيل صادمة بشأن اعتداء عاطل على شقيقته المعاقة ذهنيا بالجيزة

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

تفاصيل مثيرة كشفتها التحقيقات في واقعة تعدي عاطل على شقيقته المعاقة ذهنيا ومعاشرتها معاشرة الأزواج وحملها في الشهر السابع بدائرة قسم شرطة الطالبية

 

تجري النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة، وتم استدعاء أفراد الأسرة لسماع أقوالهم، خاصة الوالدين، كما أمرت بعرض الفتاة على الطب الشرعي لإثبات الواقعة وتحديد حالة الحمل.

 

واستجوبت النيابة المتهم بالتعدي على شقيقته، وخلال التحقيقات، اعترف بارتكاب الجريمة، مؤكدا أنه "ضعف أمام شقيقته" وأنه استغل غياب الوالدين لفترات طويلة وانشغالهما، مضيفا "مكنتش بفكر، كل مرة كنت بقول دي آخر مرة".

 

عاطل يعتدي على شقيقته بالطالبية 


تلقي الرائد عبد الحميد مرسي رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من فتاة تعاني من إعاقة ذهنية حامل في الشهر السابع، تتهم فيه شقيقها عاطل بالاعتداء عليها وحملها منه سفاحًا بعدما استغل إعاقتها وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

 

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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قسم شرطة الطالبية النيابة العامة أمن الجيزة

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