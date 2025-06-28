التحريات الأولية تكشف سبب حريق قسم الأطفال بمستشفى البدرشين (صور)

يواصل فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودهم في كشف ملابسات حريق مستشفى البدرشين المركزي، الذي اندلع داخل قسم الأطفال، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه وتمت عمليات التبريد.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي نتج عنه اشتعال النيران بغرفة مخزن بطاطين ومخدات بقسم الأطفال في الدور الثالث بمستشفى البدرشين والتهمت كافة محتويات القسم بدون إصابات، وجار حصر الخسائر من قبل قوات البحث الجنائي، التي تقوم بجمع المعلومات والتحريات وتم التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة داخل المستشفى لكشف ملابسات الحادث.



وتعود البداية إلى تلقي الحماية المدنية بلاغًا يفيد بوجود حريق داخل المستشفى، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، إذ تحاول الحماية المدنية، إخماد النيران قبل امتدادها إلى باقي الأقسام.

وأخلت إدارة المستشفى القسم المتضرر احترازيًّا، مع نقل الأطفال إلى أماكن آمنة داخل المستشفى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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