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حوادث

إحالة أوراق متهم بهتك عرض 3 أطفال بالبحيرة للمفتي

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق قضية محمد ص. ا، وشهرته بعرور، صاحب كشك سجائر، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي، وحددت جلسة النطق بالحكم في 21 أغسطس المقبل، وذلك على خلفية اتهامه بالخطف تحت التهديد، وابتزاز وسرقة وهتك عرض 3 أطفال بمدينة كفر الدوار للمرافعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، رئيس المحكمة، وعضوية كل من؛ المستشارين هشام الشريف وتامر رضا ومصطفى سليمان.

أنكر المتهم خلال مثوله أمام هيئة المحكمة الاتهامات الموجهة إليه

كانت قررت محكمة جنايات دمنهور، تأجيل محاكمة المدعو بعرور، لجلسة اليوم الأربعاء للمرافعة، وأنكر المتهم خلال مثوله أمام هيئة المحكمة الاتهامات الموجهة إليه من النيابة العامة، وأنكر أنه تم التحقيق معه في النيابة العامة، ولم يتم التحقيق معه سوى في قسم شرطة كفر الدوار، وأرجأ المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، رئيس المحكمة، نظر القضية لنهاية الجلسة، لنظرها في غرفة المداولة، نظرًا لحساسيتها.

إحالة أوراق القضية إلي محكمة الجنايات

وكان المستشار عمر محمد أحمد محمد صبيح، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، أحال أوراق القضية إلي محكمة الجنايات.

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دمنهور محكمة جنايات سجائر مفتى الجمهورية

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