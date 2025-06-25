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حوادث

كانوا عائدين من وردية عمل، تفاصيل مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي (صور)

انقلاب ميكروباص ووقوع
انقلاب ميكروباص ووقوع مصابين ووفيات بالطريق الأوسطي، فيتو

تواصل الخدمات المرورية بمديرية أمن الجيزة تسيير حركة المركبات على الطريق الأوسطي أمام القادم من حلوان تجاه البدرشين، بعدما تسبب حادث  انقلاب ميكروباص يحمل رقم ب. د ٥٤٤ في زحام مروري ومصرع 5 وإصابة 3 أشخاص بينما نجا شخص.

 

وذلك من خلال إجراء تحويل مروري لتنظيم حركة المركبات بينما تم نقل المصابين والمتوفين للمستشفيات العامة بالبدرشين، كما تم سحب السيارة ورفع آثارها.

وأشارت التحريات الأولية أن السيارة  كانت تقل عدد من العمال العائدين من وردية عمل بأحد المواقع  في منطقة التجمع وجميعهم من قرية أبو رجوان البحري بينما سائق الميكروباص من قرية دهشور بمركز البدرشين.

حصلت فيتو، على الصور الأولى لحادث مأساوي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إثر انقلاب ميكروباص يحمل رقم ب. د ٥٤٤٨ على الطريق الأوسطي بين الجبلين القادم من حلوان تجاه البدرشين، ونتج عنه سقوط وفيات ومصابين.  

 

وتجري الجهات المعنية حاليًّا أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب انقلاب السيارة، وتحديد أعداد الوفيات والمصابين بدقة، فيما جرى إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة

 

وكان قد تم  الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الأمن وبالفحص المبدئي تبين أن  ركابها من قرية أبو رجوان البحري بالبدرشين. 

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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الخدمات المرورية حلوان البدرشين

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