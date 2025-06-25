الخميس 26 يونيو 2025
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حوادث

النيابة تصرح بدفن جثة تلميذ أنهى حياته شنقا داخل شقته بحلوان

جثة، فيتو
جثة، فيتو

صرحت نيابة حلوان الجزئية بدفن تلميذ يبلغ من العمر 10 سنوات أقدم على إنهاء حياته شنقًا داخل شقته بـمدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.


العثور على جثة تلميذ في حلوان

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة تلميذ مشنوقًا داخل شقته بدائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على تلميذ يبلغ من العمر 10 سنوات، معلقًا ومشنوقًا في سقف غرفة نومه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى أقدم على الانتحار بسبب مشادة كلامية مع جده، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية، سوى بعض الإصابات حول الرقبة بسبب الحبل المعلق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

تحذير الأزهر من الانتحار

وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».

 

وقال الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده».

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النيابة العامة حلوان نيابة حلوان

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