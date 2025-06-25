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حوادث

مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي (صور)

انقلاب ميكروباص بالطريق
انقلاب ميكروباص بالطريق الواسطي ووقوع وفياو ومصابين،فيتو

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي قرب مدخل حلوان في اتجاه البدرشين.

وشهد الطريق الأوسطي حادثًا مأساويًّا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء حيث انقلبت سيارة ميكروباص ونتج زحام مروري والمصابين والوفيات الذين تم نقلهم إلى المستشفى العام بالبدرشين.

وتم على الفور الدفع بالخدمات المرورية مصحوبة بسيارات الإسعاف وقوات الأمن لموقع الحادث عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالحادث.

 للوقوف على ملابسات الحادث، ورفع آثار التصادم لتسيير حركة المرور بعدما تسبب الحادث في زحام مروري.

وتجري الجهات المعنية حاليًّا أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب انقلاب السيارة، وتحديد أعداد الوفيات والمصابين بدقة، فيما جرى إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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انقلاب ميكروباص الطريق الواسطي حلوان

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