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حوادث

السجن المؤبد لعاطل متهم بالتعدي على شقيقه في الإسكندرية

محكمة الإسكندرية،
محكمة الإسكندرية، فيتو

أمرت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عمرو محمد القوني رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار السيد مصطفى الحوراني والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير محكمة الجنايات كريم الجنادي بمعاقبة المتهم" ع.ي.ح' بالسجن المؤبد وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتعدي على المجني عليه ' م.ي.ح".

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تعود أحداث القضية المقيدة برقم 11128 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من ضباط القسم، ببلاغ يفيد قيام المتهم بالتعدي على شقيقه بمحل سكنهما بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أنه حال تواجد المتهم "ع.ي.ح" عاطل وشقيقة المجني عليه "م.ي.ح" 9 سنوات، بالشقة محل سكنهما، قام المتهم بافتعال مشاجرة مع والديه، وحال ذلك تناهى إلى مسامعهما صوت صراخ المجني عليه، وصوت نجلهم المتهم، وهو يحاول اسكاته، وعقب ذلك توجها إلى الغرفة حيث تبين قيام المتهم بالتعدي على شقيقه بالقوة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

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الاسكندرية جنايات الأسكندرية شرطة الرمل ثان

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