الأربعاء 25 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

استعجال تقرير المعمل الجنائي حول حريق مصنع مستحضرات بالقطامية

حريق
حريق

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، تقرير المعمل الجنائي بواقعة حريق نشب داخل مصنع لمستحضرات التجميل، بـ منطقة القطامية دون وقوع أي إصابات. 

تجديد حبس سيدة دهست أسرة كاملة بسيارتها في التجمع الخامس

زوجي وبنتي غرقا قدام عيني، أقوال زوجة ضحية سقوط سور حمام سباحة فيلا بالرحاب

وقال أحد شهود العيان: “إنهم تفاجأوا باندلاع النيران فجأة في غرفة مكتب مكيف بالمصنع ومن ثم امتد اشتعال النيران في المصنع والمكاتب الأخرى مرجحا أن السبب ماس كهربائي”. 

حريق مصنع مستحضرات تجميل بالقطامية 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل داخل مصنع "حلواني كوزماتكس" لمستحضرات التجميل، بمنطقة الألف مصنع بدائرة قسم شرطة القطامية وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية بالقاهرة اشتعال النيران الحماية المدنية القاهرة الجديدة النجدة بالقاهرة شرطة النجدة بالقاهرة دائرة قسم شرطة القطامية غرفة عمليات شرطة النجدة قسم شرطة القطامية مستحضرات تجميل بالقطامية مصنع مستحضرات تجميل بالقطامية منطقة القطامية

مواد متعلقة

زوجي وبنتي غرقا قدام عيني، أقوال زوجة ضحية سقوط سور حمام سباحة فيلا بالرحاب

شاهد عيان يكشف ملابسات اندلاع حريق داخل مصنع مستحضرات تجميل بالقطامية

أسماء المصابين بحادث انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي وتقرير بحالتهم الصحية

العربية اتعجنت، اللقطات الأولى لحادث انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي (فيديو)

تأجيل محاكمة 34 متهما في قضية "داعش الدقي" لـ ١٤ سبتمبر

تأجيل محاكمة المتهمين بولاية داعش الدلتا لحضور المتهمين من محبسهم

التصريح بدفن جثتي شخصين في واقعة سقوط سور داخل فيلا بالرحاب

إجراء تحليل المخدرات لسيدة دهست أسرة كاملة بسيارتها في التجمع الخامس

الأكثر قراءة

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.89%

التأمينات تكشف موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة ونسبتها

دار الإفتاء: ثبوت رؤية هلال شهر محرم.. وغدا أول أيام العام الهجري الجديد 1447

بعد قرار مجلس الوزراء، الموظفون الممنوعون من ترقيات 2025

بقرار رئاسي، تفاصيل زيادة المعاشات من أول يوليو 2025

مدبولي يكشف موقف الحكومة بشأن الصيغة النهائية لقانون الإيجار القديم

كمين خان يونس، مشاهد تجلب العار لجيش الاحتلال على يد رجال القسام (فيديو)

الهضبة يفاجئ الجمهور بـ "ابتدينا"، عمرو دياب يشعل السوشيال ميديا بـ"لوك جديد"

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 25-6-2025 بالأسواق

سعر القصدير اليوم الأربعاء 25- 6- 2025 بالأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 25- 6- 2025 في الأسواق

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 25-6-2025

المزيد

انفوجراف

رسائل ترامب لـ إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي يكشف عن آية خدمت العقيدة وأثبتت أن القرآن من عند الله (فيديو)

تفسير حلم إعطاء البرتقال في المنام وعلاقته بقرب الحصول على رزق وفير

في ذكرى الهجرة النبوية، وفاة أبي طالب وماذا قال عنه الرسول؟

المزيد
الجريدة الرسمية