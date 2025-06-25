إيراني أو أفغاني، إسرائيلي يحاول قتل طفل مسلم بطريقة مروعة في مطار روسي (فيديو)

الطفل الإيراني، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو مروع يرصد محاولة يهودي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والبيلاروسية، قتل طفل إيرانى يبلغ من العمر ثمانية عشر شهرا.

إسرائيلي يحاول قتل طفل إيراني في مطار شيريميتييفو

وحسب ما أظهرت كاميرات المراقبة فى مطار "شيريميتييفو" الدولي فى العاصمة الروسية "موسكو"، حاول يهودي يدعى فلاديمير ويتكوف، يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والبيلاروسية، قتل طفل لا يتجاوز عمره السنتين، من خلال رفعه وطرحه بعنف على الأرض، في مشهد مروع يعكس مدى انعدام الإنسانية لهذا الشخص.

ووفق ما نقلت وكالة أنباء "رجاء نيوز" الإيرانية، فإن الطفل الإيراني أُصيب بجروح بالغة، شملت كسرًا شديدًا في الجمجمة، وإصابة حرجة في العمود الفقري، وهو حاليًا في غيبوبة، ويصارع للبقاء على قيد الحياة فى محاولة لإنقاذه.

🚨🇮🇷🇧🇾🇮🇱 BREAKING: A Belarusian (Zionist) traveller at the Moscow airport met an Iranian child, whose family left due to the Israeli war, and BRUTALLY assaulted him!



The child is in a COMA and has LIFE-THREATENING injuries… pic.twitter.com/zufhnoaqb9 — The Saviour (@stairwayto3dom) June 25, 2025

من جانبها، السلطات الروسية القبض على الجاني، ووجهت له تهمة محاولة القتل، فيما أكد مسئولون قضائيون أن التحقيقات تشمل أيضًا النظر في احتمال وجود "دوافع عنصرية أو كراهية قومية" خلف الهجوم.

السفير الإيراني يعلق على واقعة محاولة قتل طفل على يد إسرائيلي

من جانبه، نفى السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي حول هوية الطفل الذي تعرض لاعتداء وحشي في مطار موسكو، مؤكدًا أن الضحية ليس إيرانيًا كما أُشيع، بل يرجح أنه من أصل أفغاني.

وقال جلالي: "نُشر مقطع فيديو صادم يظهر رجلًا يُسقط طفلًا صغيرًا أرضًا بطريقة وحشية ولا إنسانية، وقد قيل إن الجاني يهودي، لكني لا أملك تأكيدًا بذلك".

وأضاف السفير الإيراني أن وزارة الخارجية الإيرانية تواصلت فورًا مع نظيرتها الروسية للتحقق من جنسية الطفل المصاب، بعدما شاع أنه مواطن إيراني.

وأكد السفير الإيراني، أن السلطات الروسية أكدت أن التحقيقات تُدار حاليًا من قبل الجهات المعنية بالأفغان، وأن الطفل الذي يرقد في غيبوبة يعود لعائلة أفغانية تقيم في روسيا.

مشيرا إلى أنه "حتى الآن، لا توجد دلائل تؤكد أن الطفل إيراني، ونحن نتابع القضية من كثب إنسانيًا وقانونيًا".

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