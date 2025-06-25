الكرملين: عزم إيران تعليق تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية أمر مثير للقلق

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن عزم إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر "مثير للقلق"، مشيرًا إلى أن موسكو تراقب الوضع.

اتصالات محددة بين الأمريكيين والإيرانيين

وقال بيسكوف، في تصريح للصحفيين: "بالطبع هذا أمر مثير للقلق، كما نرى هناك اتصالات محددة بين الأمريكيين والإيرانيين، وعبر قنوات أخرى، لذلك نحن نراقب هذا الوضع عن كثب".

وأعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في وقت سابق، أن المجلس يعد خطة لوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيُتخذ حتى تحصل إيران على "ضمانات موضوعية تضمن حيادية وسلامة عمل المنظمة الدولية"، على حد تعبيره.

تنفيذ برنامج نووي عسكري سري

وشنت إسرائيل عملية ضد إيران، في 13 يونيو الجاري، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري تزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة.

وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".

حددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات

ومن جهتها، نفت إيران أي دور عسكري في مشروعها النووي، وردّت بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة.

وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات، وتبادلت إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًّا وخلف الهجوم ورد الهجوم إصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.

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