الأزهر: تغريدة الطيب بشأن العدوان على إيران صدرت باللغة العربية وترجمت للفارسية ولغات أخرى

أكد مصدر مسؤول بالأزهر أن ما نُشر هو مجرد ترجمة فارسية للنص العربي الأصلي لتغريدة الأزهر الشريف، بشأن العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالإضافة إلى الترجمة الإنجليزية ولغات أخرى، وذلك بهدف إيصال صوت الأزهر إلى العالم بشكل صحيح، وضمان عدم تحريف بياناته، مُبيِّنًا أن الأزهر يعتمد على مركز متخصص في هذه الترجمات، وهو مركز الأزهر للترجمة، الذي يعمل بـ13 لغة.

مصدر: النص الأصلي لتغريدة الأزهر بشأن العدوان على إيران صدر باللغة العربية وترجم للفارسية وعدة لغات أخرى

وأشار المصدر الأزهري إلى أن نشر ترجمة تغريدات كبار الشخصيات العالمية هو أمر متداول ومعروف على مواقع التواصل الاجتماعي، ويهدف إلى إمداد وسائل الإعلام الأجنبية حول العالم بترجمة منضبطة ومعتمدة لدى الجهة الصادر عنها البيان، وتجنّب التدخل في الصياغة وما قد ينتج عن ذلك من سوء توجيه للنص أو الإخلال بالمعنى المراد التعبير عنه.

وفي وقت سابق أدان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة استمرار العدوان الذي يشنه الكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محذرًا من خطورة التصعيد العسكري الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره.

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