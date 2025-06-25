الأربعاء 25 يونيو 2025
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خارج الحدود

وزير الدفاع الأمريكي: أعدنا القدرات النووية الإيرانية إلى العصر الحجري

منشأة فوردو، فيتو
منشأة فوردو، فيتو

صرّح وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، بأن الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران حققت أهدافها بدقة، مؤكدًا أن “القدرات النووية الإيرانية تم إرجاعها إلى العصر الحجري”، حسب زعمه.

ضربات أمريكية مدمرة لمنشآت نووية إيرانية حساسة

وأوضح هيجسيث أن العملية العسكرية الأمريكية استهدفت البنية التحتية الحيوية للبرنامج النووي الإيراني، وعلى رأسها منشأة فوردو ومرافق أخرى لتخصيب اليورانيوم، قائلًا: "لا يمكن لـ إيران تشغيل أو نقل معداتها النووية بعد الآن.. لقد تم سحقها".

 

عمل مشترك مع إسرائيل

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن العملية نُفذت بالتنسيق الكامل مع إسرائيل، التي أكدت في وقت سابق أن منشأة فوردو أصبحت "غير صالحة للاستخدام"، مشددًا على أن الضربة كانت رسالة حاسمة مفادها أن التهديد النووي الإيراني لن يُسمح له بالعودة.

 

وزير الدفاع الأمريكي: جاهزون للرد مجددًا على إيران

وأضاف هيجسيث أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لتوجيه ضربات إضافية في حال حاولت إيران استعادة قدرتها النووية: "نحن لا نسعى للحرب، لكننا لن نتردد في استخدام القوة إن لزم الأمر".

في المقابل أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن الضربات الجوية الإسرائيلية أسفرت حتى الآن عن مقتل 627 شخصًا وإصابة 4870 آخرين، مشيرة إلى أن الأرقام قابلة للارتفاع مع تواصل عمليات الإنقاذ والبحث تحت الأنقاض في عدد من المناطق المستهدفة.

 

مستشفيات إيرانية مكتظة ونقص في الإمدادات

وأفادت الوزارة أن عشرات المستشفيات في طهران ومحافظات أخرى تعمل بأقصى طاقتها، فيما تعاني بعض المراكز الطبية من نقص حاد في المستلزمات الأساسية، وسط تدفق مستمر للضحايا.

 

الهلال الأحمر الإيراني يطلق نداء استغاثة

وأطلقت جمعية الهلال الأحمر الإيراني نداءً عاجلًا لتوفير أكياس الدم والأدوية العاجلة، مطالبة المواطنين بالتبرع والمساعدة في مواجهة "كارثة إنسانية تتفاقم".

استهداف الاحتلال الإسرائيلي لـ إيران

وتشير التقارير الأولية إلى أن الضربات الإسرائيلية لـ إيران استهدفت مواقع حساسة، منها منشآت عسكرية وأخرى للطاقة، إضافة إلى أحياء سكنية في عدة مدن، مما زاد من حجم الدمار والخسائر في الأرواح.

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