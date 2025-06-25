أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأنه تم اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن المنشآت النووية تضررت بشدة بسبب الضربات الأمريكية⁣ بحسب خبر عاجل لـ أسوشيتد برس.

الهجوم الأمريكي على 3 منشآت نووية رئيسية في إيران

جدير بالذكر أنه عقب الهجوم الأمريكي على 3 منشآت نووية رئيسية في إيران، وصف بقائي تصرفات الولايات المتحدة بأنها "خطيرة بشكل غير مسبوق" و"خيانة للدبلوماسية من قِبل إدارة ترامب".

وفى سياق متصل وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا إلى إيران من أنها ستواجه ضربة أمريكية جديدة إذا أعادت بناء برنامجها النووي.

ضربة أمريكية أخرى ضد إيران

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام حلف “الناتو” مارك روته في لاهاي، قال ترامب: “لو أعاد الإيرانيون البناء ستكون هناك ضربة أمريكية أخرى بالتأكيد، لكني لا أعتقد أنني أقلق بهذا الشأن. لقد انتهى الأمر لسنوات طويلة”.

وشدد على أن “كل شيء قد انهار ولا يمكن لأحد الدخول لرؤيته لانهياره التام. فلا يمكن دخول غرفة تحتوي على ملايين الأطنان من الصخور”، مضيفا: “عندما تتحدث إلى من صمموا هذه القنابل، ويفهمون ما يمكن أن تفعله، ومن نفذوا المهمة، ستدرك أن القنابل أصابت أهدافها بدقة تامة”.

وجود 30 ألف رطل من المتفجرات

وأكدت ترامب أن قصف المنشآت النووية الإيرانية “كانت مهمة خالية من العيوب… مثالية. سقطت بالضبط في النقاط التي كنا نعلم أنها بحاجة إليها، ومع وجود 30 ألف رطل من المتفجرات وقدرة هذه الذخائر، حدث دمار شامل تحت منشأة فوردو”.

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