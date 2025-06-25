مؤثر إسرائيلي يهدد بتفجير قنبلة في واشنطن بعد قرار ترامب وقف الحرب على إيران

تهديد ترامب، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تدوينة لمستوطن إسرائيلي، طالب المجتمع الإسرائيلي بتنفيذ هجوم إرهابي في واشنطن، لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقف حرب إسرائيل على إيران.

انتشرت تغريدة المستوطن بتفجير واشنطن، ونقلها العديد من المستوطنين، الذين استحسنوا الاقتراح، لتنتشر التغريدة بسرعة كبيرة.

مستوطن يهدد ترامب بتفجير واشنطن



وأكد النشطاء أن المحرض على تفجير واشنطن هو مستوطن إسرائيلي يدعى عميحاي شيلا، ومن المؤثرين على منصة "إكس" داخل المجتمع العبري.

واقترح عميحاي شيلا وضع قنبلة في واشنطن، مدعيًا أن ذلك سيذكر ترامب بحجمه، ويعيد شرف إسرائيل، بحسب تغريدته.

مستوطن إسرائيلي يهدد يتفجير واشنطن، فيتو



وقال عميحاي شيلا في تهديده بتنفيذ تفجيرات في واشنطن لتأديب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إيقافه الحرب على إيران: "قنبلة رمزية واحدة في واشنطن ستذكر ترامب بأنه ليس له قدرة كلية، وستعيد لنا شرفنا الوطني".

تهديدات المستوطن الإسرائيلي بتفجير واشنطن تنتشر بسرعة



فور نشر المستوطن الإسرائيلي عيمحاي شيلا لتغريدته على منصة "أكس"، التي هدد فيها بعمل تفجير في واشنطن لأجل تأديب ترامب، قام العديد من المستوطنين الإسرائيليين بإعادة نشر التغريدة، في اتفاق ضمني على موافقتهم بتنفيذ التفجيرات في واشنطن، الأمر الذي دفع المؤثر على المجتمع العبري عيمحاي شيلا إلى حذف التغريدة، وقام بقصر حسابه على فئة محددة وجعل حسابه خاص، لكن بعد فوات الأوان، حيث انتشر تهديده لترامب بشكل واسع ووصلت تغريدته إلى ملايين المشاهدات حول العالم خلال ساعات قليلة.

مستوطن إسرائيلي يهدد ترامب، فيتو



تهديدات المستوطن الإسرائيلي عيمحاي شيلا بتنفيذ تفجيرات في واشنطن، أثارت ردود أفعال واسعة وجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في العالم.

وقال العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إن التهديد بتنفيذ تفجيرات في واشنطن من قبل المستوطنين الإسرائيليين، يدل على أن إسرائيل لم تنتصر في الحرب، كما يدعى مسئولي الاحتلال الإسرائيلي.

المستوطنون الإسرائيليون متعودين على الأعمال الإرهابية



وعلق آخرون على تهديد المستوطن بتفجير واشنطن قائلين: إن "المستوطنين والمجتمع الإسرائيلي من يومهم متعودين على الأعمال الإرهابية في أمريكا وحتى أوروبا، فقط كانوا يلصقون التهمة في المسلمين، الآن كشفوا وفضحوا وعرفهم العالم على حقيقتهم".

مستوطن يهدد بتفجير أمريكا، فيتو



وكشف عدد من النشطاء سر غلق المستوطن الإسرائيلي عيمحاي شيلا لحسابه، قائلين: "حاول يقنعهم أنها مجرد نكتة وعلى سبيل الفكاهة، ولكن الهجوم خرج عن سيطرته وكان ينفضح أكثر في الكومنتات فقفل الحساب، هذا دينهم وديدنهم حتى مع حلفائهم شر مطلق".

وأشار آخرون إلى أن أهمية أن تعرف واشنطن أنه إذا وقع لها تفجيرات فإنه سيكون من قبل المستوطنين الإسرائيليين، حتى لا تصدر أحكام مسبقة، ولا يتم إلصاق التهمة بالمسلمين.



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