وصية ريبيرو للاعبي الأهلي قبل مواجهة بورتو الحاسمة بمونديال الأندية

مونديال الأندية، حرص خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه نصيحة للاعبي الأهلي خلال المحاضرة الفنية للاعبين في فندق الإقامة بمدينة نيوجيرسي، وذلك لإسداء العديد من التعليمات الفنية قبل مواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية.

وأوصى ريبيرو لاعبي الأهلي بضرورة التركيز التام خلال أحداث اللقاء، كما شرح بعض نقاط القوة والضعف في الفريق البرتغالي.

كما قام المدير الفني للفريق بمراجعة خطة اللعب التي سيعتمد عليها الأهلي في مواجهة بورتو، بالإضافة للتكليفات الخاصة بكل لاعب وكيفية تنفيذها خلال المباراة.

ويستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لخوض مواجهة صعبة أمام بورتو البرتغالي فجر اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة بورتو

1- بالميراس 4 نقاط.

2- إنتر ميامي 4 نقاط.

3- بورتو نقطة.

4- الأهلي نقطة واحدة.

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة والسعودية في مونديال الأندية.

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2025

وأعلنت شبكة قنوات DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي إلى أن جميع مباريات البطولة ستبث بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

وتتضمن الاتفاقية بين فيفا والشبكة العالمية، بيع DAZN لحقوق إذاعة المباريات للشبكات المحلية لإذاعتها مجانًا، لانتشار البطولة في جميع أنحاء العالم وجعل كرة القدم عالمية حقًا.

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