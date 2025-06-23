الثلاثاء 24 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يستعد لإعلان ضم صفقة محلية دفاعية خلال أيام

فريق الأهلي، فيتو
فريق الأهلي، فيتو

قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي أنهى اتفاقه مع نادي فاركو على ضم ياسين مرعي مدافع الفريق خلال الساعات القليلة الماضية.

 

ياسين مرعي وقع على عقود انضمامه للأهلي

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "كان ياسين مرعي قد وقع على عقود انضمامه للنادي الأهلي مع نهاية الدوري ولكن لم يكن هناك اتفاق نهائي بعد مع مسؤولي فاركو".

 

الأهلي ينهي اتفاقه مع فاركو

وأكمل: "نجح أسامة هلال رئيس قسم الإسكاوتنج بالنادي الأهلي والقائم بأعمال مدير التعاقدات في إنهاء الاتفاق مع نادي فاركو لضم اللاعب".

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة والسعودية في مونديال الأندية.

 

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2025

وأعلنت شبكة قنوات DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي إلى أن جميع مباريات البطولة ستبث بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي فاركو ياسين مرعي أسامة هلال

مواد متعلقة

ريبيرو يستقر على عدم إجراء تغييرات في خط هجوم الأهلي أمام بورتو

استعدادا لمواجهة بورتو، الأهلي يخوض مرانا خفيفا في فندق الإقامة

تعرف على معلق مباراة الأهلي وبورتو في مونديال الأندية

ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة بورتو الحاسمة

الأكثر قراءة

مصر للطيران تعلن عودة استئناف الرحلات تدريجيا إلى دول الخليج بعد فتح المجال الجوي

الأهلي يستعد لإعلان ضم صفقة محلية دفاعية خلال أيام

مجلس الأمن القومي الإيراني يوجه رسالة إلى ‎قطر

أتلتيكو مدريد يفوز على بوتافوجو ويودع كأس العالم للأندية بفارق الأهداف

بعد استهداف إيران قاعدة العديد، عدد القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط وخريطة انتشارها

عراقجي يحذر الولايات المتحدة: "جاهزون للرد مجددا"

كفاراتسخيليا يدخل تاريخ كأس العالم للأندية

ترامب: تم الاتفاق على وقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع اليوم الإثنين 23-6-2025

تراجع 9 جنيهات للبلدي، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 (آخر تحديث)

47390 دولار سعر طن النحاس في الأسواق العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

في ختام أعماله كشف حساب مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 24 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية قراءة سورة البقرة في المنام وعلاقتها بتحسن الحالة المعيشية

من خواطر الشعراوي، تحدي الله للذين أشركوا به في الدنيا (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
ترامب: إيران ستبدأ وقف إطلاق النار رسميا وبعد 12 ساعة ستبدأ إسرائيل في وقف هجماتها ترامب: تم الاتفاق على وقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران