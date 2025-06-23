الأهلي يستعد لإعلان ضم صفقة محلية دفاعية خلال أيام

قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي أنهى اتفاقه مع نادي فاركو على ضم ياسين مرعي مدافع الفريق خلال الساعات القليلة الماضية.

ياسين مرعي وقع على عقود انضمامه للأهلي

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "كان ياسين مرعي قد وقع على عقود انضمامه للنادي الأهلي مع نهاية الدوري ولكن لم يكن هناك اتفاق نهائي بعد مع مسؤولي فاركو".

الأهلي ينهي اتفاقه مع فاركو

وأكمل: "نجح أسامة هلال رئيس قسم الإسكاوتنج بالنادي الأهلي والقائم بأعمال مدير التعاقدات في إنهاء الاتفاق مع نادي فاركو لضم اللاعب".

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة والسعودية في مونديال الأندية.

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2025

وأعلنت شبكة قنوات DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي إلى أن جميع مباريات البطولة ستبث بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

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