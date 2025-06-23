الإثنين 23 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ريبيرو يستقر على عدم إجراء تغييرات في خط هجوم الأهلي أمام بورتو

الأهلي
الأهلي

مونديال الأندية، استقر خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ثلاثي خط الهجوم للمارد الأحمر خلال مواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لخوض مواجهة صعبة أمام بورتو البرتغالي فجر غد الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية 2025. 

وقرر ريبيرو عدم أجراء تغير على خط هجوم الأهلي أمام بورتو، حيث سيدفع الأسباني بالثلاثي وسام أبو علي وأحمد السيد زيزو وتريزيجيه كما فعل أمام بالميراس. 

ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة بورتو

1- بالميراس 4 نقاط. 

2- إنتر ميامي 4 نقاط. 

3- بورتو نقطة. 

4- الأهلي نقطة واحدة.

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة والسعودية في مونديال الأندية.

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2025

وأعلنت شبكة قنوات DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي إلى أن جميع مباريات البطولة ستبث بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

وتتضمن الاتفاقية بين فيفا والشبكة العالمية، بيع DAZN لحقوق إذاعة المباريات للشبكات المحلية لإذاعتها مجانًا، لانتشار البطولة في جميع أنحاء العالم وجعل كرة القدم عالمية حقًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خوسيه ريبيرو الأهلي النادي الأهلي كأس العالم للأندية تريزيجيه احمد السيد زيزو

مواد متعلقة

استعدادا لمواجهة بورتو، الأهلي يخوض مرانا خفيفا في فندق الإقامة

تعرف على معلق مباراة الأهلي وبورتو في مونديال الأندية

الأكثر قراءة

مش أول حادثة تعملها، مفاجأة في التحريات الأولية بواقعة دهس سيدة لأسرة بالتجمع الخامس

بعد استهداف إيران قاعدة العديد، عدد القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط وخريطة انتشارها

الجيش القطري: سقوط صاروخ إيراني على قاعدة العديد

مجلس الأمن القومي الإيراني يوجه رسالة إلى ‎قطر

ريبيرو يستقر على عدم إجراء تغييرات في خط هجوم الأهلي أمام بورتو

انفراد، رئيس اتحاد رياضي يواجه اتهامات خطيرة بالاتجار في الممنوعات.. و"الشباب والرياضة" تحقق

أول تعليق من ترامب على ضرب قاعدة العديد في قطر

شاهد، لحظة انهيار عقار شبرا مصر

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع اليوم الإثنين 23-6-2025

تراجع 9 جنيهات للبلدي، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 (آخر تحديث)

47390 دولار سعر طن النحاس في الأسواق العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

في ختام أعماله كشف حساب مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية قراءة سورة البقرة في المنام وعلاقتها بتحسن الحالة المعيشية

من خواطر الشعراوي، تحدي الله للذين أشركوا به في الدنيا (فيديو)

تفسير رؤية القرد في المنام وعلاقتها بالفقر والمرض

المزيد
الجريدة الرسمية