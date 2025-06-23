تعرف على معلق مباراة الأهلي وبورتو في مونديال الأندية

تترقب جماهير القلعة الحمراء مباراة النادي الأهلي أمام بورتو البرتغالي، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

معلق مباراة الأهلي وبورتو في مونديال الأندية

وسيتولى نخبة من أفضل المعلقين بالوطن العربي، مهمة الوصف والتعليق الصوتي المباشر على قمة مباريات اليوم بمونديال الأندية بين الأهلي وبورتو البرتغالي.

وتشاهدون مباراة الأهلي ضد بورتو بالتعليق الصوتي للمعلق الرياضي فارس عوض، والمعلق الرياضي مدحت شلبي، عبر شبكة قنوات “MBC”.

بينما توفر شبكة “DAZN” فرصة متابعة أحداث ومجريات هذا اللقاء بالتعليق الصوتي للمعلق الرياضي محمد الشاذلي.

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة والسعودية في مونديال الأندية.

مباراة الأهلي وبالميراس

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد ميتلايف.

وسجل هدفي بالميراس، وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، وخوسيه مانويل لوبيز في الدقيقة 59.

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