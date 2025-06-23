الإثنين 23 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعرف على معلق مباراة الأهلي وبورتو في مونديال الأندية

الأهلي يواجه بورتو،
الأهلي يواجه بورتو، فيتو

تترقب جماهير القلعة الحمراء مباراة النادي الأهلي أمام بورتو البرتغالي، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

معلق مباراة الأهلي وبورتو في مونديال الأندية

وسيتولى نخبة من أفضل المعلقين بالوطن العربي، مهمة الوصف والتعليق الصوتي المباشر على قمة مباريات اليوم بمونديال الأندية بين الأهلي وبورتو البرتغالي.

وتشاهدون مباراة الأهلي ضد بورتو بالتعليق الصوتي للمعلق الرياضي فارس عوض، والمعلق الرياضي مدحت شلبي، عبر شبكة قنوات “MBC”.

بينما توفر شبكة “DAZN” فرصة متابعة أحداث ومجريات هذا اللقاء بالتعليق الصوتي للمعلق الرياضي محمد الشاذلي.

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة والسعودية في مونديال الأندية.

 

مباراة الأهلي وبالميراس

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد ميتلايف.

وسجل هدفي بالميراس، وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، وخوسيه مانويل لوبيز في الدقيقة 59.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي بورتو البرتغالي كأس العالم للأندية الولايات المتحده الامريكيه أمام بورتو البرتغالي فارس عوض مدحت شلبي موعد مباراة الأهلي أمام بورتو

مواد متعلقة

ماذا قدم الأهلي أمام الفرق الأوروبية بكأس العالم للأندية قبل مواجهة بورتو؟

ماذا حقق الأهلي مع الأندية البرتغالية قبل مواجهة بورتو بمونديال الأندية

ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة بورتو الحاسمة

انفراد.. الأرقام الحقيقية لعقد زيزو في الأهلي.. وجهات رقابية تطلب توضيحا

الأكثر قراءة

مأساة في التجمع الخامس، تفاصيل دهس سيدة لأسرة كاملة أثناء تنزههم بحي النرجس

مش أول حادثة تعملها، مفاجأة في التحريات الأولية بواقعة دهس سيدة لأسرة بالتجمع الخامس

رسالة حاسمة من السيسي لرئيس وزراء اليونان عن دير سانت كاترين

ظهر على وجهه الرعب، إيران تعدم الجاسوس الثالث "أمين مهدوي‌" لقيادته مجموعة إلكترونية لصالح الموساد

انفراد، رئيس اتحاد رياضي يواجه اتهامات خطيرة بالاتجار في الممنوعات.. و"الشباب والرياضة" تحقق

قرارات النيابة في حادث دهس أسرة حي النرجس بالتجمع الخامس

بيان عاجل من قطر بعد الهجوم علي قاعدة العديد: نحتفظ بحق الرد

بيان عاجل من الحرس الثوري الإيراني بعد استهداف قاعدة العديد بقطر

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع اليوم الإثنين 23-6-2025

تراجع 9 جنيهات للبلدي، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 (آخر تحديث)

47390 دولار سعر طن النحاس في الأسواق العالمية اليوم الإثنين

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 23 - 6 - 2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب الشباب في الدور الرئيسي لمونديال كرة اليد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، تحدي الله للذين أشركوا به في الدنيا (فيديو)

تفسير رؤية القرد في المنام وعلاقتها بالفقر والمرض

في ذكرى الهجرة، نبوءة ورقة بن نوفل حول الهجرة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
متحدث الخارجية القطرية: قاعدة العديد أخليت قبل الهجوم وفقا للإجراءات الأمنية والاحترازية البيت الأبيض: ترامب يتابع احتمال استهداف إيراني لقواعد أمريكية فى العراق والبحرين إلغاء رحلات مصر للطيران المتجهة من مطار القاهرة إلى مدن الخليج إغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الطائرات