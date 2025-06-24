القبض على سائق سيارة دهس مسنة بالهرم

ألقت قوات مباحث الجيزة بالقبض على سائق ميكروباص دهس مسنة، أثناء عبورها نهر الطريق بمنطقة الهرم، ما أسفر عن وفاتها في الحال، وتم نقلها للمستشفى بينما تم التحفظ على السيارة وإحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق.

تلقى رئيس قطاع الغرب، العميد عمرو حجازي، إخطارًا من رئيس مباحث قسم الهرم، المقدم مصطفى الدكر، يفيد بوقوع الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبيّن أن الضحية سيدة تبلغ من العمر 70 عامًا، وكانت تعبر الطريق عندما اصطدمت بها سيارة ميكروباص يقودها سائق يبلغ من العمر 30 عامًا بسرعة جنونية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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