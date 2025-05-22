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حوادث

بالأسماء، إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالشيخ زايد

حادث، فيتو
حادث، فيتو

أصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بعد  نزلة محور 26 يوليو اتجاه الشيخ زايد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث بعد نزلة محور 26 يوليو على طريق الشيخ زايد، وعلى الفور قوات الأمن وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بعدما اختلت عجلة القيادة بيد سائقها مما أسفر عن إصابة 6 ركاب.

 
والمصابين هم كل من: محمود.ص 32 سنة، سعيد.م 45 سنة، محمد.م 31 سنة، محمد.ر 44 سنة، بهاء.أ 27 عاما ومصطفى.ح 30 سنة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي للعلاج، وأزالت إدارة المرور آثار الحادث لتسيير حركة المرور، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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انقلاب سيارة ميكروباص نزلة محور 26 يوليو الشيخ زايد غرفة عمليات النجدة مديرية أمن الجيزة

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