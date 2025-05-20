3 متهمين جدد في قضية سرقة منزل نوال الدجوي

تحقق مباحث الجيزة في بلاغ مقدم من حفيد الدكتورة نوال الدجوي، يتهم فيه حفيدتين آخرتين وزوج إحداهما بسرقة محتويات منزل الدكتورة نوال الدجوي.

تفاصيل مثيرة لا تزال تكشفها التحقيقات في بلاغ رسمي تقدمت به الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، بشأن تعرض فيلتها الواقعة داخل أحد المنتجعات السكنية الراقية بمدينة السادس من أكتوبر للسرقة، وسط ملابسات معقدة وصراعات عائلية محتدمة.

يعمل رجال قوات الأمن حاليا على مراجعة كافة العلاقات المحيطة بـ"الدجوي"، لا سيما أفراد أسرتها وأحفادها، في ظل وجود قضايا متداولة أمام المحاكم بين الجدة وأحفادها تتجاوز 20 دعوى، وصلت إلى حد مطالبة أحدهم بالحجر عليها، بدعوى عدم أهليتها العقلية ومنع بعضهم من زيارتها.

ومع أن الأجهزة الأمنية لم تحسم حتى الآن قيمة المبالغ المزعوم سرقتها، أفاد التحقيقات بأن الواقعة تعود لفترة طويلة، فإن ما أعاد فتحها هو زيارة مفاجئة قامت بها "الدجوي" مؤخرًا للفيلا، ما أثار الشكوك ودفعها إلى تقديم البلاغ.

المفاجأة الكبرى جاءت على لسان مقربين من الدكتورة نوال، الذين أكدوا أنها لم تطأ منزلها منذ أكثر من عامين، ما أثار التساؤلات حول توقيت البلاغ، وفتح الباب أمام فرضيات أخرى، من بينها تصفية حسابات عائلية متعلقة بالميراث.

وتعكف نيابة أكتوبر حاليا على استكمال التحقيقات، بالتوازي مع تحريات المباحث، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن واحدة من أكثر القضايا إثارة هذا العام، ولا تزال التحقيقات مستمرة، تعمل على كشف غموض القضية.

يُشار إلى أن جميع المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام لا تزال في إطار المعلومات الأولية، ولم تُصدر الجهات الأمنية أو القضائية المختصة بيانًا رسميًّا نهائيًّا بشأن تفاصيل القضية أو نتائج التحقيقات حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.