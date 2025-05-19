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حوادث

تحريات مكثفة لكشف ملابسات سرقة الدكتورة نوال الدجوي في أكتوبر

مديرية أمن الجيزة،
مديرية أمن الجيزة، فيتو

 يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، التحريات لكشف ملابسات تعرض الدكتورة نوال الدجوى، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون لسرقة مبالغ مالية فئة الدولار وعملة مصرية، ومشغولات ذهبية، من داخل مسكنها بمدينة 6 أكتوبر.  

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا من الدكتورة نوال الدجوى، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون للسرقة، تفيد اكتشافها سرقة مشغولات ذهبية، وعدة ملايين فئة الدولار وعملة مصرية، من داخل مسكنها.   

ويكثف رجال المباحث بإجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية مرتكب السرقة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 

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مديرية أمن الجيزة الدكتورة نوال الدجوى جامعة اكتوبر مدينة 6 أكتوبر

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