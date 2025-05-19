الإثنين 19 مايو 2025
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حوادث

مهندس يتهم ابنتي الفنان الراحل نور الشريف بالاستيلاء على مليون جنيه

الفنان الراحل نور
الفنان الراحل نور الشريف

تقدم مهندس ببلاغ يتهم فيه ابنتي الفنان الراحل نور الشريف بالاستيلاء على مبلغ مليون جنيه مقابل مقدم لشراء أرض من أسرة نور الشريف بالشيخ زايد.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا من مهندس يفيد بقيام ابنتي الفنان الراحل نور الشريف، بالاستيلاء منه على مبلغ مليون جنيه بعد الاتفاق بينهم على شراء قطعة أرض قيمتها 31 مليون جنيه.


واضاف المبلغ أن الاتفاق بينهم لم يكتمل، ليفاجئ برفض ابنتي نور الشريف رد مقدم التعاقد بينهم وهو مبلغ مليون جنيه، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة

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اسرة نور الشريف نور الشريف مديرية أمن الجيزة

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