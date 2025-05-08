رجال الإسعاف، بطولات في صمت ومواقف إنسانية تهز القلوب

ما زال رجال الإسعاف، أول من يصلون وآخر من يغادرون، يثبتون يومًا بعد يوم أنهم الجندي المجهول في معركة الحياة والموت، يخوضونها بصمت وشجاعة دون انتظار مقابل أو حتى لحظة شكر. يقدمون أرواحهم وجهدهم طوق نجاة لضحايا الحوادث على الطرق أو في المياه أو وسط الكوارث، ويثبتون دائمًا أنهم على العهد، في الخط الأمامي لخدمة المواطنين.

فاجعة إنسانية في أبو غالب... المسعف الذي حمل أشقاؤه ضحايا بين يديه

السبت الماضي، لم يكن عاديًا للمسعف عبد المنعم موسى، من قوة إسعاف نقطة أبو غالب، حينما تلقى بلاغًا في فجر اليوم عن وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل. لم تكن الصدمة في الحادث، بل في أن الضحايا الثلاثة داخل السيارة كانوا أشقاءه: سلامة موسى جاب الله (55 عامًا)، رزق موسى (40 عامًا)، وموسى جاب الله (80 عامًا).

وسط ذهول زملائه، أصر عبد المنعم على أداء واجبه، فحاول إجراء إنعاش رئوي لأحدهم رغم تأكده من وفاته، فيما نُقل الآخران إلى المستشفى في حالة حرجة. موقفٌ لن يُنسى، جسّد فيه هذا المسعف حجم التضحية والاحتراف في أقسى اللحظات.

مواقف بطولية أخرى تسطرها هيئة الإسعاف

في البحيرة، على طريق الخطاطبة، تدخل رجال الإسعاف سريعًا بعد بلاغ عن انقلاب سيارة، حيث ظن الأهالي أن أحد المصابين فارق الحياة، لكن أحد المسعفين أنقذه بالإنعاش الفوري، لينقذ حياته قبل فوات الأوان.

كما شهد طريق وادي النطرون واقعة بطولية أخرى، عندما كانت سيدة محاصرة داخل سيارة اصطدمت بالرصيف وانحدرت بشكل خطير. لم يستسلم رجال الإسعاف للصعوبات، بل حرّكوا السيارة يدويًا وحرروها، ليتم إنقاذ السيدة ونقلها على الفور للمستشفى.

المسعف الذي رفض المكافأة

وفي موقف نادر، عثر المسعف أحمد مبروك أحمد من الفيوم، على مبلغ مالي قدره 566,500 جنيه داخل سيارة حادث على طريق الفيوم الصحراوي. وبدلًا من الاحتفاظ به، سلّمه بالكامل للجهات المختصة، رافضًا أي مكافأة، في تجسيد نادر للأمانة والضمير المهني.

القطامية... إنقاذ سيدة سقطت في بئر عميق

وفي ملحمة إنسانية أخرى، نجح المسعف وليد وزميله إبراهيم في إنقاذ سيدة سقطت داخل بئر صرف صحي عميق بطريق القطامية. بمهارة ميدانية نادرة وتنظيم دقيق للحشود، تم استخدام الحبال والبورد الصلب وحزام التثبيت لرفع السيدة بسلام وسط تصفيق ودموع الموجودين.

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