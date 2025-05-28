القبض على الطالبة المتهمة بالاعتداء على معلمة داخل مدرسة في الهرم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الجيزة، في القبض على الطالبة المتهمة بالاعتداء على معلمة داخل إحدى المدارس الإعدادية بالهرم، بالضرب والصفع خلال الامتحانات

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية امن الجيزة بلاغا يفيد بتعدي طالبة بالضرب على معلمة خلال الامتحانات داخل مدرسة إعدادية بالهرم.

وبالانتقال والفحص تبين تعدي طالبة بالضرب على معلمة وصفعها على وجهها بالإضافة إلى ركلها،

عقب تقنين الاجراءات تم القبض على المتهمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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